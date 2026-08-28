Татарстаннан махсус операция ветераны үз проектын РФ Тышкы эшләр министры Сергей Лавровка һәм статс-секретарь – РФ оборона министры урынбасары, «Ватанны саклаучылар» дәүләт фонды рәисе Анна Цивилевага тәкъдим итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым