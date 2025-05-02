«Толстой и Горький: один ищет бога в себе, другой строит бога как социальный проект» - Павел Басинский Виктору Шкуренко.
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«Толстой и Горький: один ищет бога в себе, другой строит бога как социальный проект» - Павел Басинский Виктору Шкуренко.