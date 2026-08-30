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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрю Шовлин: «Норрис напоминает Баттона по стилю пилотажа»

Главный гоночный инженер « Мерседеса » Эндрю Шовлин сравнил пилота «Макларена» Ландо Норриса с чемпионом «Формулы-1» 2009 года Дженсоном Баттоном .

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