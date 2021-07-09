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Владимир Колокольцев наградил эксперта-криминалиста, благодаря работе которого была раскрыта серия особо тяжких преступлений в отношении женщин и детей

Владимир Колокольцев наградил эксперта-криминалиста, благодаря работе которого была раскрыта серия особо тяжких преступлений в отношении женщин и детей

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении эксперта межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по г.

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