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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Более 3,4 тыс. жителей Волгоградской области получили поддержку по социальному

Более 3,4 тыс. жителей Волгоградской области получили поддержку по социальному контракту 💰💰💰 Самым востребованным направлением стало открытие и развитие собственного дела — оформлено 1355 соглашений.

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