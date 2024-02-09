Бухты и пляжи Парати

После насыщенного пешеходного дня в старинном Парати мне хотелось моря, точнее, океана. Он омывает городок с трех сторон, да и в окрестностях находится немало затерянных и популярных бухт, пляжей, которые невозможно не посетить.
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