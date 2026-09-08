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Аргументы недели

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Почти 4 тысячи дел о блокаде Ленинграда поступили в архивы Петербурга

Почти 4 тысячи дел о блокаде Ленинграда поступили в архивы Петербурга

В 2026 году архивные фонды Санкт-Петербурга пополнили почти 4 тысячами дел о блокаде Ленинграда и событиях Великой Отечественной.

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