Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе

Генеральный директор Daimler Truck, заявил, что стоимость электрических грузовиков «всегда будет выше» стоимости грузовиков, в которых используются двигатели внутреннего сгорания.
Популярные статьи
- «Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink
- В RuTube будут бороться с фейками и дезинформацией, при этом видео можно будет публиковать без премодерации
- SpaceX поставила на Украину «тысячи» комплектов для подключения к спутниковому интернету Starlink
Свежие комментарии