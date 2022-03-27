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Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе

Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе

Генеральный директор Daimler Truck, заявил, что стоимость электрических грузовиков «всегда будет выше» стоимости грузовиков, в которых используются двигатели внутреннего сгорания.

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