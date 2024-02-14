Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг, повлекших смерть ребенка в Твери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть малолетнего ребенка (ч.
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