Синдром высокого мака и «культура отмены» среди поколения Z

В современном обществе поколение Z проявляет тенденцию к критическому отношению к успешным личностям, что связано с понятием Tall Poppy Syndrome, или синдром высокого мака.
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