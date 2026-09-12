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Синдром высокого мака и «культура отмены» среди поколения Z

Синдром высокого мака и «культура отмены» среди поколения Z

В современном обществе поколение Z проявляет тенденцию к критическому отношению к успешным личностям, что связано с понятием Tall Poppy Syndrome, или синдром высокого мака.

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