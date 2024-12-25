ФСБ возбудила дело в отношении двух проникших в Суджу иностранных журналистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в среду, 25 декабря, сообщила, что возбудила и расследует уголовное дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно проникли в город Суджа Курской области.