ФСБ возбудила дело в отношении двух проникших в Суджу иностранных журналистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в среду, 25 декабря, сообщила, что возбудила и расследует уголовное дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно проникли в город Суджа Курской области.
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