Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
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