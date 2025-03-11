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Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.

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