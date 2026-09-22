Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Владимир Путин направил поздравления президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его 45‑летия, сообщает правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
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