"Можно потерять в выплатах". Россиян предостерегли от поспешного перерасчета пенсии

Многие пенсионеры, желая увеличить доход, подают заявления, не оценив все нюансы Некоторые пенсионеры с большим трудовым стажем и высоким доходом до 2002 года, но получающие небольшую пенсию, хотят ее пересчитать, используя метод "60 месяцев работы подряд".