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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Можно потерять в выплатах". Россиян предостерегли от поспешного перерасчета пенсии

"Можно потерять в выплатах". Россиян предостерегли от поспешного перерасчета пенсии

Многие пенсионеры, желая увеличить доход, подают заявления, не оценив все нюансы Некоторые пенсионеры с большим трудовым стажем и высоким доходом до 2002 года, но получающие небольшую пенсию, хотят ее пересчитать, используя метод "60 месяцев работы подряд".

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