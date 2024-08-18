"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

Интересная жизнь с Vera Star Не успели россияне обсудить опозорившегося в Юрмале Галкина*, которого прилюдно обматерил во время концерта один из зрителей, как новый повод, на этот раз связанный с легендой советского кинематографа Вениамином Смеховым и его гостями, которых он собрал на своем дне рождения.
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