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"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

Интересная жизнь с Vera Star Не успели россияне обсудить опозорившегося в Юрмале Галкина*, которого прилюдно обматерил во время концерта один из зрителей, как новый повод, на этот раз связанный с легендой советского кинематографа Вениамином Смеховым и его гостями, которых он собрал на своем дне рождения.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Был Атос, стал хуесос
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6 час.
Акимова Татьяна
Жиды и хохлы, только Пегова-белая ворона.Жаль эту дуру.
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4 час.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
Какие они жалкие.
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1 час.

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