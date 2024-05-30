Фрагментация мировой экономики усиливается

Руководители европейских компаний ожидают ухудшения отношений с Китаем, пишет Bloomberg. Большинство европейских бизнес-лидеров заявили, что отношения континента с Китаем, вероятно, ухудшатся в течение следующих нескольких лет, поскольку проблемы с торговлей и геополитический климат приводят к росту напряженности.