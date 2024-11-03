Центр культуры и искусства приглашает юных жителей стать участниками большого творческого объединения "Созвездие талантов".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Центр культуры и искусства приглашает юных жителей стать участниками большого творческого объединения "Созвездие талантов".