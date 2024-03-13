На постерах нового мультсериала про Людей Икс показали 12 персонажей, включа...

На постерах нового мультсериала про Людей Икс показали 12 персонажей, включая Росомаху, Циклопа и МагнетоЗа неделю до премьеры Marvel опубликовала набор постеров мультсериала «Люди Икс ’97», посвящённых основным персонажам шоу.
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