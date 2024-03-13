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На постерах нового мультсериала про Людей Икс показали 12 персонажей, включа...

На постерах нового мультсериала про Людей Икс показали 12 персонажей, включа...

На постерах нового мультсериала про Людей Икс показали 12 персонажей, включая Росомаху, Циклопа и МагнетоЗа неделю до премьеры Marvel опубликовала набор постеров мультсериала «Люди Икс ’97», посвящённых основным персонажам шоу.

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