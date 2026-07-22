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Политика как она есть

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СМИ сообщили о количестве раненых американских военных в Иране

СМИ сообщили о количестве раненых американских военных в Иране

Корреспондент агентства Associated Press Константин Торопин в социальной сети X сообщил, что, по словам американского чиновника, число раненых военнослужащих США в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек.

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