Жительница Бутырского стала жертвой финансовой пирамиды

Как-то 77-летняя Лидия Михайловна (имя изменено) с улицы Милашенкова увидела в интернете объявление компании, предлагающей высокий процент на вклады, и отправилась в один из офисов фирмы в центре столицы.
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