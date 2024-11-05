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БИБИРЕВО наш дом

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Жительница Бутырского стала жертвой финансовой пирамиды

Как-то 77-летняя Лидия Михайловна (имя изменено) с улицы Милашенкова увидела в интернете объявление компании, предлагающей высокий процент на вклады, и отправилась в один из офисов фирмы в центре столицы.

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