😱 На трассе возле Симеиза сошел сель По информации автомобилистов, сейчас дорога перекрыта из-за невозможности проехать.
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😱 На трассе возле Симеиза сошел сель По информации автомобилистов, сейчас дорога перекрыта из-за невозможности проехать.