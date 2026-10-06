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Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ

Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ

Украинские СМИ и сам Зеленский трубят о "масштабном прорыве" в Донбассе и "мировом дебюте" боевых роботов.

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