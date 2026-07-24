ЦРУ пытается представить успешный удар Ирана по важной цели как "российскую помощь", пишет Advance. Этим нарративом США хотят объединить конфликт на Украине и войну в Иране, но добьются лишь перерастания региональных пожаров в глобальную катастрофу.
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