Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А вот во время Отечественной ВЕСЬ Донбасс был освобождён от фашистов за ДВЕ недели...Мощнейший ответ П...
  • Валентин Громов
    пусть за собой  следит   то входит то выходит за часА теперь Трамп иг...
  • Амара Карпова
    Дай Бог счастья Юре👊🙏🙏🙏Врачи вынудили Ле...

Мессенджер Telegram начал активно банить аккаунты пользователей. Кто под угрозой блокировки

Мессенджер Telegram начал активно банить аккаунты пользователей. Кто под угрозой блокировки

От юзеров требуют соблюдения правил платформы.Администрация мессенджера Telegram приступила к внедрению механизма блокировки аккаунтов пользователей, нарушающих правила платформы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх