Врач-терапевт дала советы по предотвращению «синдрома праздничного сердца» на Новый год

Названы простые правила безопасного проведения застолья.Долгожданный и всеми любимый Новый год сопряжен с рядом опасностей, одной из которых является «синдром праздничного сердца» - острое нарушение сердечного ритма.
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