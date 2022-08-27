Кадыров опубликовал видео с допросом пленных

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных. Глава российского региона выразил мнение, что украинских солдат, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы".
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных. Глава российского региона выразил мнение, что украинских солдат, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы".
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