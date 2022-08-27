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Кадыров опубликовал видео с допросом пленных

Кадыров опубликовал видео с допросом пленных

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных. Глава российского региона выразил мнение, что украинских солдат, бросают на убой, при этом он отметил, что пленные "охотно отвечают на вопросы".

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