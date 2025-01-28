Новая статья: Обзор и тестирование 120- и 140-мм вентиляторов DeepCool FT12 и FT14 В DeepCool ...

Новая статья: Обзор и тестирование 120- и 140-мм вентиляторов DeepCool FT12 и FT14В DeepCool называют свои новые вентиляторы серии FT ни много ни мало вершиной инженерной мысли, аргументируя это использованием в их конструкции нового композитного материала, десятиполюсного мотора, высококачественных магнитов, оригинальной подсветки и прочими нововведениями.