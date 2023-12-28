В Рязанской области «Полицейский Дед Мороз» продолжает дарить детям праздник

В Спасском районе заместитель начальника отдела МВД России по Спасскому району подполковник полиции Николай Тетерин и полицейский поста внутренней охраны ИВС сержант полиции Юлия Сенюшкина примерили костюмы главных новогодних персонажей.
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