Лидер КНДР Ким Чен Ын передал поздравления Путину, армии и народу России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня Победы. В послании глава республики заявил, что российский народ с беспримерным героизмом и самоотверженностью достиг победы в Великой Отечественной войне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня Победы. В послании глава республики заявил, что российский народ с беспримерным героизмом и самоотверженностью достиг победы в Великой Отечественной войне.
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