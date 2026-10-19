Военное руководство Канады официально подтвердило трагические итоги масштабного пожара, охватившего полигон национальной базы Уэйнрайт в провинции Альберта.
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- Российский военны...
- Российский военны...
- Российский военны...
Безалаберные... Техника безопасности во главе угла. На базе и такой бардак... Вот, что значит педерасты у власти )))
Зачем Вы так? Ребята ни за что погибли ...
Небось у часового фата загорелась.
Говорили им, что учения надо проводить только в районах Крайнего Севера где леса совсем нет.... один снег.
Странно что пОка не приплели ВВП .
А Петров и Боширов некурящие! или нет?