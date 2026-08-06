Киев требует, чтобы Запад «надавил на Россию» и открыл Украине морской коридор Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев, пытаясь обеспечить возоб.
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Киев требует, чтобы Запад «надавил на Россию» и открыл Украине морской коридор Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев, пытаясь обеспечить возоб.
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