Шумиха вокруг новых денежных банкнот, на мой взгляд, раздута и манипулятивна. Претензия, что на 1 тысяче нет креста, а есть полумесяц странная — там действительно нет креста, что же им нарисовать его? Зато крест есть на 500-рублевой банкноте.
На банкнотах рубля должен быть портрет Владимира Путина
Комментарии
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US
Uri Strukow
Про Путина пусть потомки решают. Кресты и полумесяцы тоже убрать, а то мне захочется шаманский бубен. Великая страна с Величайшей историей с Величайшей географией, а недоумки не знают, что на бабле нарисовать.
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11 час.
Румина Мавлеева
Я вас поддерживаю.
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9 час.
Христос Второй
Согласен с вами
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