На банкнотах рубля должен быть портрет Владимира Путина

Шумиха вокруг новых денежных банкнот, на мой взгляд, раздута и манипулятивна. Претензия, что на 1 тысяче нет креста, а есть полумесяц странная — там действительно нет креста, что же им нарисовать его? Зато крест есть на 500-рублевой банкноте.