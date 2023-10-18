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На банкнотах рубля должен быть портрет Владимира Путина

На банкнотах рубля должен быть портрет Владимира Путина

Шумиха вокруг новых денежных банкнот, на мой взгляд, раздута и манипулятивна. Претензия, что на 1 тысяче нет креста, а есть полумесяц странная — там действительно нет креста, что же им нарисовать его? Зато крест есть на 500-рублевой банкноте.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Про Путина пусть потомки решают. Кресты и полумесяцы тоже убрать, а то мне захочется шаманский бубен. Великая страна с Величайшей историей с Величайшей географией, а недоумки не знают, что на бабле нарисовать.
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Румина Мавлеева
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Христос Второй
Согласен с вами
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