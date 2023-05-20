Федеральное агентство новостей №1

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«Рубин» вернулся в РПЛ после года исключения из чемпионата России

«Рубин» вернулся в РПЛ после года исключения из чемпионата России

Казанский футбольный клуб «Рубин» официально вернулся в состав команд Российской премьер-лиги. В субботу, 20 мая, «Рубин» встретился с «Балтикой» в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги.

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