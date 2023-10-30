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В Тамбове три человека пострадали при столкновении ГАЗели и "Mitsubishi"

В Тамбове три человека пострадали при столкновении ГАЗели и "Mitsubishi"

Три человека пострадали в ДТП, произошедшем накануне вечером в Тамбове на улице Пролетарской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 39-летний  водитель автомобиля "Mitsubishi Airtrek" на нерегулируемом перекрестке выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем "ГАЗ Next" под управлением 59-летнего мужчины, который поворачивал налево.

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