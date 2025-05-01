Законопроект об интеграции "Госуслуг" и Почты России внесут в ГД в мае-июне

В Государственную думу РФ в мае-июне внесут на рассмотрение законопроект о закреплении за "Почтой России" статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома, а также интеграции с цифровыми сервисами, включая Госуслуги.