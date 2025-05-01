Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  она разве  не правду  сказала  про  эту  шлоебень?Mash: компания Te...
  • Алекс Сэм
    Да и йух с ними, они взрослые люди пускают разводятся и женятся сколько им угодноЖурналистка Собча...
  • Svetlana Kuzmina
    Лучшая защита - нападение!АдГ продолжит защ...

Законопроект об интеграции "Госуслуг" и Почты России внесут в ГД в мае-июне

Законопроект об интеграции "Госуслуг" и Почты России внесут в ГД в мае-июне

В Государственную думу РФ в мае-июне внесут на рассмотрение законопроект о закреплении за "Почтой России" статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома, а также интеграции с цифровыми сервисами, включая Госуслуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх