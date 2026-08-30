58-я армия сообщает об уничтожении очередной украинской САУ «Богдана» на Ореховском направлении, где сейчас продолжается наступление ВС РФ.
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