Моя семья. Счас...
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Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Морена, недавно я написал вам, как зарабатывал деньги массажем. Хочу пояснить. Пока я зарабатывал по своей первой специальности БОЛЕЕ 2000$ в месяц, тратя лично на себя и оплату коммунальных услуг при этом от силы 800$, а почти все остальные деньги вкладывал в знания, умения, навыки, бывшие девушки хамили, дерзили и хотели, чтобы я тратил деньги только на них.

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