Шойгу обвинил создателей конфликта на Украине Ирэн ОрлонскаяМинистр обороны России Сергей Шойгу выразил свою точку зрения относительно конфликта на Украине, заявив, что, по его мнению, инициатором этой ситуации являются Соединенные Штаты Америки.
Шойгу обвинил создателей конфликта на Украине
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Добавить к целям СВО дехохлонизацию окраины. Идеология хохла будет возникать на политическом поле окраины с завидным постоянством, и затравливать очередную смуту. Это территория, которая никогда не будет знать покоя, пока жив хоть один хохол.
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