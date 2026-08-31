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«Настя, я тебя люблю»: Александр Овечкин публично признался жене в любви на концерте перед 70 тысячами зрителей

«Настя, я тебя люблю»: Александр Овечкин публично признался жене в любви на концерте перед 70 тысячами зрителей

Главная эмоция совместного концерта Басты и Гуфа в московских «Лужниках» пришла не со стороны музыкантов.

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