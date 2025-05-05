Владимир Еленко: «Корюшка увлекает историков и вдохновляет художников»

В культурном квартале «Брусницын» 10-11 мая пройдет XXIII Общенародный праздник корюшки (6+). О его программе рассказал врио ответственного секретаря городского отделения Российского творческого Союза работников культуры Владимир Еленко.
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