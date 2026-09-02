Сальдо сообщил о постоянных обстрелах населенных пунктов Херсонщины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о систематических обстрелах населенных пунктов на левом берегу Днепра.
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