В Германии намерены отменить пособие для украинских беженцев

По информации немецкого издания Tagesspiegel, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заявил, что в случае победы на выборах в Бундестаг планирует запретить въезд нелегальных мигрантов и не предоставлять гражданское пособие (Bürgergeld) вновь прибывшим беженцам с Украины.