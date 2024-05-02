ОСН: растительное молоко провоцирует набор веса и повышают уровень эстрогена

Молоко на растительное основе – это хороший продукт для людей, не переносящих обычное. В таком молоке нет лактозы, казеина, холестерина, молочных альбуминов и антибиотиков, однако оно не всегда полезно для здоровья.
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