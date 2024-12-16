О похолодании до -22 в пригороде Новосибирска предупредила синоптик Кичанова

Умеренно морозная погода будет сохраняться в Новосибирске и в начале рабочей недели. «17, 18, 19 декабря мы ожидаем погоду преимущественно без осадков, ветер южный, с юго-западной составляющей, от 4 до 9 метров в секунду», – рассказала VN.