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Какая погода будет в СПб 10 сентября 2026

Какая погода будет в СПб 10 сентября 2026

Как сообщила 9 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, в четверг, 10 сентября, в городе установится сложная погода.

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