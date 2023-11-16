Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Наримановском районе Астраханской области будет ограничено в ночь с 16 на 17 ноября

В связи с ремонтными работами с 23:00 16 ноября до 5:00 17 ноября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Правый Берег (в месте пересечения с улицей Магистральная в Наримановском районе Астраханской области).
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