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Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Наримановском районе Астраханской области будет ограничено в ночь с 16 на 17 ноября

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Наримановском районе Астраханской области будет ограничено в ночь с 16 на 17 ноября

В связи с ремонтными работами с 23:00 16 ноября до 5:00 17 ноября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Правый Берег (в месте пересечения с улицей Магистральная в Наримановском районе  Астраханской области).

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