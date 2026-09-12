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Patriot против «Бандероли»: новая проблема Киева, на которую у Запада нет ответа

Patriot против «Бандероли»: новая проблема Киева, на которую у Запада нет ответа

Евросоюз, стеная, наступил на горло собственной песне и серьезно поступился принципами. Киевскому режиму позволено тратить деньги из кредита в 90 миллиардов евро на закупку боеприпасов для американских ЗРК.

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