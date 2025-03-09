Раскрыто, как сервисы рассрочки влияют на кредитную историю

Данные оплаты покупок, совершенных с помощью сервисов рассрочки (BNPL — buy now, pay later, «покупай сейчас, плати потом»), не учитываются в бюро кредитных историй (БКИ) и никак не влияют на кредитный рейтинг граждан.
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