Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

«Друзья Путина начали упрашивать его пойти на позорный мир. Вот что сказал наш президент»: Хазин

«Друзья Путина начали упрашивать его пойти на позорный мир. Вот что сказал наш президент»: Хазин

Капитал страны «Друзья Путина начали упрашивать его пойти на позорный мир. Вот что сказал наш президент»: Хазин Обстановка вокруг украинского кризиса обостряется, и, как нередко случается, в тени разворачиваются довольно любопытные интриги.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Моргунов
Владимир Моргунов

Его друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи.....зато Рф тащит из своих закромов на прокорм друзей много чего, отрывая от своего народа. Продукты, как и все прочее продолжает стремительно дорожать. И ВЫБОРЫ НЕ ИГРАЮТ НИКАКОЙ РОЛИ В ЭТОМ. Больше зерна-выше цены на хлеб и хлебобулочные ??? А МИНИСТР ЛУТ ТОСКУЕТ ПО ЖИРАФАМ ИЗ ЮАР-НЕ ДЕЛЯТСЯ ЖИРАФАМИ НАШИ ЧЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ???? НА РАБОТУ ЕЕ В ЗООПАРК В СЕКЦИЮ-ДЛИННОШЕЕИ ???

Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акуловизменено

Войну  затеяли  и  продолжают США ...США  играют  роль  *хорошего*  полицейского и  делают  вид  ,  будто  остальные  *шестёрки*    не  подчиняются  США   в  *борьбе  за  мир*...США  так  маскируют  свою  ответственность  за  начало  и  продолжение  войны...Чтобы  -  в  случае  чего,  ядерного  удара  ,  например  ,   -  Россия  била  по  *шестёркам* , а  не  по  США,  которые  *за  мир*...Надеются  опять  отсидеться  за  океаном.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

У всех руководителей стран (Турции, Казахстана и Индии в данном случае) есть свои интересы. Газовый "хаб" из России в Европу и наши туристы для Турции - это в "+", но поставку зерна из Украины через Чёрное море тоже хотелось бы не отменять, а ещё проблемы с инфляцией...
У Казахстана в "+" идут поставки в Россию подсанкционных западных товаров, но нужно показать свою "отстранённость" и выступить с заявлением о поддержке "миролюбия" США.
Индия промолчала на саммите БРИКС - тихо импортирует российскую нефть, а сейчас ещё и поставляет обратно в РФ продукты переработки пока наши НПЗ на ремонте.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

да нет у России и, следовательно, В.Путина иных друзей, кроме армии и флота РФ! тут либо М.Хазин не то слово употребил, либо "друзей" надо в скобки ставить. иначе подмачивание репутации Президента России выходит ровно внутри "скажи, кто твой друг...".