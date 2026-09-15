Капитал страны «Друзья Путина начали упрашивать его пойти на позорный мир. Вот что сказал наш президент»: Хазин Обстановка вокруг украинского кризиса обостряется, и, как нередко случается, в тени разворачиваются довольно любопытные интриги.
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Ващета пишется Фашингтон...
Его друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи.....зато Рф тащит из своих закромов на прокорм друзей много чего, отрывая от своего народа. Продукты, как и все прочее продолжает стремительно дорожать. И ВЫБОРЫ НЕ ИГРАЮТ НИКАКОЙ РОЛИ В ЭТОМ. Больше зерна-выше цены на хлеб и хлебобулочные ??? А МИНИСТР ЛУТ ТОСКУЕТ ПО ЖИРАФАМ ИЗ ЮАР-НЕ ДЕЛЯТСЯ ЖИРАФАМИ НАШИ ЧЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ???? НА РАБОТУ ЕЕ В ЗООПАРК В СЕКЦИЮ-ДЛИННОШЕЕИ ???
Никакого позорного мира не будет, ни с Украиной,ни с Западом.
Войну затеяли и продолжают США ...США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки* не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.
У всех руководителей стран (Турции, Казахстана и Индии в данном случае) есть свои интересы. Газовый "хаб" из России в Европу и наши туристы для Турции - это в "+", но поставку зерна из Украины через Чёрное море тоже хотелось бы не отменять, а ещё проблемы с инфляцией...
У Казахстана в "+" идут поставки в Россию подсанкционных западных товаров, но нужно показать свою "отстранённость" и выступить с заявлением о поддержке "миролюбия" США.
Индия промолчала на саммите БРИКС - тихо импортирует российскую нефть, а сейчас ещё и поставляет обратно в РФ продукты переработки пока наши НПЗ на ремонте.
да нет у России и, следовательно, В.Путина иных друзей, кроме армии и флота РФ! тут либо М.Хазин не то слово употребил, либо "друзей" надо в скобки ставить. иначе подмачивание репутации Президента России выходит ровно внутри "скажи, кто твой друг...".
Бандеровкаяукраина и Россия не могут жить в мире по определению, бандеровская националистическая идея подлежит полному безоговорочному уничтожению.
А, что скажут - матери , жены и дети погибших - сыновей, мужей и отцов. Думать нужно - поэтому и ответ был правильный