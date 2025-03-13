День сурка по-русски и триллер "Семь вуалей": достойные новинки кино

Обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Поговорим о новинках кинопроката. Что смотреть на больших экранах и достойно вашего внимания? О четырех достойных внимания кинофильмах рассказывает программа "В кадре" с кинокритиком Николаем Никулиным на РЕН ТВ.
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